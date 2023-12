Ardagh Metal Packaging Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Ardagh Metal Packaging SA":

Die technische Analyse von Ardagh Metal Packaging zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,6 USD liegt, während der Aktienkurs bei 4 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt +11,11 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,42 USD, was einem Abstand von +16,96 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analysten beurteilen Ardagh Metal Packaging insgesamt als "Neutral". Innerhalb der letzten 12 Monate haben 1 Analyst eine Kaufempfehlung ausgesprochen, 3 eine neutrale Empfehlung und keine eine schlechte Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,92 USD, was einem potenziellen Anstieg um 22,92 Prozent entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Ardagh Metal Packaging kurzfristig überverkauft ist, daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Buzz-Sentiment rund um die Aktie von Ardagh Metal Packaging werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".