Ardagh Metal Packaging Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ardagh Metal Packaging. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 82,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Ardagh Metal Packaging in dieser Analyse die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs der Ardagh Metal Packaging beläuft sich auf 3,58 USD, und der aktuelle Kurs der Aktie beträgt ebenfalls 3,58 USD. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,77 USD, was einem Abstand von -5,04 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Neutral".

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich eine Bewertung von "Neutral", basierend auf 1 Kauf-, 3 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ardagh Metal Packaging liegt bei 4,92 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 37,34 Prozent entspricht und daher mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Ardagh Metal Packaging kaufen, halten oder verkaufen?

