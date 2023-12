Arcutis Biotherapeutics Inc Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Arcutis Biotherapeutics zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz ist zwar auf einem üblichen Niveau, aber die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls ein negatives Bild. Der aktuelle Kurs von 2,16 USD liegt sowohl 22,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch 74,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher kurzfristig und langfristig als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Stimmungen und Einschätzungen bezüglich Arcutis Biotherapeutics hin. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen war positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Arcutis Biotherapeutics zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen führen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bilanz für die Arcutis Biotherapeutics Aktie, mit Hinweisen auf sowohl positive als auch negative Entwicklungen.

