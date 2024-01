Arcutis Biotherapeutics Inc Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Arcutis Biotherapeutics in den sozialen Medien. Das Marktsentiment war dementsprechend positiv und die Aktie erhielt deshalb eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Arcutis Biotherapeutics weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit festzustellen. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Von den Analysten liegen in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Arcutis Biotherapeutics vor, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gab keine neuen Analystenupdates zu der Aktie im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 45 USD, was einem Anstieg um 1011,11 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch von Analystenseite eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,44 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,05 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Arcutis Biotherapeutics diskutiert, während an acht Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.