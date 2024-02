Arcutis Biotherapeutics Inc Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Arcutis Biotherapeutics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 6,59 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 6,57 USD liegt, was einem Abstand von -0,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,69 USD, was einer Differenz von +78,05 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einschätzung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Arcutis Biotherapeutics-Aktie liegt derzeit bei 36,54 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 32,55 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Arcutis Biotherapeutics eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Analysten bewerten die Arcutis Biotherapeutics insgesamt als "Gut", da 4 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 45 USD, was einem Potenzial von 584,93 Prozent entspricht. Diese Einschätzung führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um die Arcutis Biotherapeutics diskutiert, was die positive Anleger-Stimmung unterstreicht.