Arcutis Biotherapeutics Inc Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Arcutis Biotherapeutics-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 21, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 23,18 ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arcutis Biotherapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 7,44 USD, was einen deutlichen Unterschied zum aktuellen Schlusskurs von 4,05 USD (-45,56 Prozent) darstellt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 2,44 USD, bei einem aktuellen Schlusskurs von 4,05 USD (+65,98 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Arcutis Biotherapeutics in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45 USD, was eine Empfehlung von "Gut" und eine mögliche Steigerung um 1011,11 Prozent vom letzten Schlusskurs von 4,05 USD bedeutet. Insgesamt erhält die Arcutis Biotherapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.