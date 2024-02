Arcutis Biotherapeutics Inc Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Arcutis Biotherapeutics zeigt sich positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen verdeutlichen. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45 USD, was einem Potenzial von 552,17 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine insgesamt "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Arcutis Biotherapeutics eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sich positiv entwickelt hat. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnittskurs beträgt +5,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment und die Analysteneinschätzung für die Arcutis Biotherapeutics-Aktie positiv ausfallen, während das Sentiment und Buzz im Netz neutral sind. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin.