Arcutis Biotherapeutics Inc Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für Arcutis Biotherapeutics liegt der RSI bei 60,61, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt mit 61,04 ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Arcutis Biotherapeutics bei 1,9 USD liegt, was einer Entfernung von -78,72 Prozent vom GD200 (8,93 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Auch der GD50 von 3,29 USD ergibt mit einer Entfernung von -42,25 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung ergab jedoch ein "Schlecht"-Rating, was insgesamt zu einer langfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Arcutis Biotherapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Arcutis Biotherapeutics von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.