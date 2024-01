Arcutis Biotherapeutics Inc Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Arcutis Biotherapeutics liegt bei 42,54, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird.

Die Arcutis Biotherapeutics hat derzeit einen Kurs von 3,7 USD und ist damit um +45,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -49,66 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung, da 4 "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Arcutis Biotherapeutics liegt bei 45 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 1116,22 Prozent entspricht. Daher wird auch die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf die Arcutis Biotherapeutics wird langfristig als neutral eingeschätzt, mit einer mittleren Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Änderung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.