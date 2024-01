Arcutis Biotherapeutics Inc Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Arcutis Biotherapeutics auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten beiden Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Arcutis Biotherapeutics aufgegriffen, weshalb die Aktie als "neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität der Aktie war in letzter Zeit eher gering, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hinweist und zu einer "schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Arcutis Biotherapeutics derzeit bei 7,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,23 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 2,31 USD, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Arcutis Biotherapeutics beträgt derzeit 15,46 Punkte, was auf eine Überverkauft-Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen überverkauften Wert von 28,5 Punkten. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Arcutis Biotherapeutics basierend auf den verschiedenen Analysen.