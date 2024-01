Arcus Biosciences Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anleger berichten. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die Kommunikation eher negativ war. Jedoch war in den letzten Tagen ein verstärktes Interesse der Anleger an negativen Themen bezüglich des Unternehmens Arcus Biosciences zu beobachten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Arcus Biosciences in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 20,23 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -27,1 Prozent für Arcus Biosciences hinweist. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 25 Prozent, wobei Arcus Biosciences 31,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse wird Arcus Biosciences im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Biotechnologie) als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 22,55, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 105,03 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass Arcus Biosciences derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 18,36 USD, während der Kurs der Aktie (18,78 USD) um +2,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 16,17 USD, was einer Abweichung von +16,14 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".