Arcus Biosciences Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Arcus Biosciences hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 23,51 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -30,38 Prozent für Arcus Biosciences führt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,47 Prozent im letzten Jahr, und Arcus Biosciences lag 23,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Arcus Biosciences aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Biotechnologie"-Branche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt Arcus Biosciences eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Arcus Biosciences als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Arcus Biosciences vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 51 USD, was einer Erwartung in Höhe von 159,81 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Arcus Biosciences in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von uns. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie. Auch hierfür erhält Arcus Biosciences eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.