Arcus Biosciences Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Arcus Biosciences-Aktie abgegeben, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 51 USD, was einem Aufwärtspotential von 203,57 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,8 USD. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung für die Arcus Biosciences-Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcus Biosciences beträgt 22,55, was unter dem Branchendurchschnitt von 101,41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arcus Biosciences-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 16,8 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 18,06 USD der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Arcus Biosciences-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.