Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Arcturus Therapeutics ergibt sich ein RSI von 10 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung an. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die Bewertung von Analysten für die Arcturus Therapeutics-Aktie liegt insgesamt im "Gut"-Bereich, basierend auf den Einstufungen der letzten zwölf Monate. Für den letzten Monat wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, obwohl das Kursziel im Durchschnitt bei 19 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von -34,21 Prozent bedeutet.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Arcturus Therapeutics war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, hat sich jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen zu positiven Themen gewandelt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Somit erhält Arcturus Therapeutics insgesamt eine positive Bewertung in Bezug auf die weichen Faktoren.