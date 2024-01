Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In Bezug auf die Aktie von Arcturus Therapeutics zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen hingegen als "Schlecht" eingestuft, da in den Kommentaren und Meinungen überwiegend negative Einschätzungen vorherrschen.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Arcturus Therapeutics-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs bei 32,02 USD lag, was einem Unterschied von +17,16 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs auch über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für die Arcturus Therapeutics-Aktie ist "Gut", basierend auf insgesamt 4 Analystenbewertungen, von denen 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" sind. Die Kursprognose ergibt jedoch ein Abwärtspotential von -40,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung.