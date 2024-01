Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Das ist ein Knall!

In den letzten zwölf Monaten hat Arcturus Therapeutics insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers beträgt "Gut", wobei 3 Bewertungen positiv und 1 neutral waren. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose ergibt sich ein Abwärtspotential von -41,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Arcturus Therapeutics daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Arcturus Therapeutics besonders negativ diskutiert, was zu einer überwiegend negativen Stimmung bei den Anlegern führte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arcturus Therapeutics-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Arcturus Therapeutics in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.