Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel signalisiert. Für die Arcturus Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 79, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 57,5, was als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 3 Bewertungen positiv, 1 neutral und keine negativ sind. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating. Auch die aktuellen Bewertungen der Analysten zeigen ein überwiegend positives Bild, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 19 USD, was einem potenziellen Rückgang um 43,95 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse: Der 200-Tage-Durchschnitt deutet auf eine positive Entwicklung hin, während der 50-Tage-Durchschnitt eine negative Tendenz signalisiert. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, mit einer ausgewogenen Anzahl von positiven, negativen und neutralen Tagen sowie überwiegend neutralen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Insgesamt wird daher auch die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.