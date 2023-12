Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Arcturus Therapeutics-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher negativ. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten positiver Themen verschoben. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Arcturus Therapeutics-Aktie um 11,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine positive Abweichung von 29,86 Prozent. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen insgesamt eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analysten haben die Aktie von Arcturus Therapeutics in den letzten zwölf Monaten mit drei positiven, einer neutralen und keiner negativen Einstufung bewertet, was langfristig betrachtet zu einer guten Gesamteinschätzung führt. Für den letzten Monat gab es eine positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was ebenfalls zu einer guten Gesamteinschätzung auf kurzfristiger Basis führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -34,21 Prozent führt und somit als schlecht eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Arcturus Therapeutics.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Arcturus Therapeutics auf 7-Tage-Basis als überverkauft gilt, während sie auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit eine gute Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Arcturus Therapeutics-Aktie eine neutrale Gesamteinschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und der Analystenbewertung.