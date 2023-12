Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Arcturus Therapeutics: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Arcturus Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Arcturus Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Arcturus Therapeutics insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Kürzerfristig betrachtet ergibt sich innerhalb eines Monats eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Analysten eine durchschnittliche Kursprognose von 19 USD für das Wertpapier, was auf ein Abwärtspotential von -42,07 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für Arcturus Therapeutics.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass die Arcturus Therapeutics-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wird die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Arcturus Therapeutics.

Die aktuellen Analysen und Bewertungen zeigen somit eine gemischte Einschätzung für Arcturus Therapeutics, wobei die langfristige Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Stimmung hindeuten, während die technische Analyse und der RSI ein positiveres Bild zeichnen.