Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der Arcturus Therapeutics-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Die 200-Tage-Linie liegt bei 25,93 USD, während der Aktienkurs bei 28,88 USD liegt, was einer Differenz von +11,38 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 22,24 USD, was einer Differenz von +29,86 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser Daten die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Arcturus Therapeutics-Aktie liegt bei 10, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Stimmungsbild ergibt sich eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien keine auffälligen Veränderungen festgestellt wurden. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Analysten schätzen die Aktie der Arcturus Therapeutics langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 3 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Das Rating für das Arcturus Therapeutics-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Im Schnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 19 USD, was einer Erwartung von -34,21 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Bewertung "Neutral" vergeben.