Arcturus Therapeutics Holdings Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Arcturus Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 27,33 USD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 32,02 USD, was einem Unterschied von +17,16 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 25,78 USD wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um +24,2 Prozent darüber liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine negative Stimmung der Anleger gegenüber Arcturus Therapeutics in den letzten Wochen. Überwiegend neutrale Themen wurden diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose zeigt ein Abwärtspotential von -40,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie hingegen eine positive Bewertung, da eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung festgestellt wurde.

Insgesamt wird die Arcturus Therapeutics-Aktie in der technischen Analyse positiv bewertet, während die Stimmung der Anleger und die Kursprognose eher negativ ausfallen.