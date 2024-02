Arctic Paper Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Arctic Paper war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Arctic Paper liegt der RSI7 bei 45,28 und der RSI25 bei 46,6, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Arctic Paper festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Arctic Paper bei 18,91 SEK verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 21,05 SEK liegt. Dies entspricht einem Abstand von +11,32 Prozent und wird daher als "Gut" eingestuft. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 21,49 SEK angenommen, was einer Differenz von -2,05 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".