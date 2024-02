Arctic Paper Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Arctic Paper liegt bei 55,56, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 52,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In Bezug auf Arctic Paper gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen ohne besondere positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator genutzt, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Arctic Paper-Aktie beträgt 48,67 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 54,8 PLN liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 55,35 PLN, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Arctic Paper auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Arctic Paper. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion, basierend auf der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.