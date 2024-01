Arctic Paper Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Arctic Paper hat in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion und Interaktion in den sozialen Medien gezeigt. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, und je nach Intensität und Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Arctic Paper wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Arctic Paper derzeit bei 47,9 SEK verläuft. Der Aktienkurs selbst schloss bei 56,2 SEK, was einem Abstand von +17,33 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Einstufung ergibt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt die Differenz +6,38 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Arctic Paper-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Arctic Paper beträgt der 7-Tage-RSI 56,9 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 41,01 Punkten ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Arctic Paper-Aktie daher für diesen Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.