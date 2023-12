Arctic Paper Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Er ist ein guter Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Arctic Paper-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI vergleichen, was bei 34,3 liegt, ist zu erkennen, dass die Arctic Paper-Aktie nicht überkauft oder überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist zu bemerken, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen bei der Stimmung gegenüber der Arctic Paper-Aktie gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Arctic Paper eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Arctic Paper-Aktie inzwischen einen Wert von 47,66 SEK erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 58 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,7 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In ähnlicher Weise hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 50,07 SEK, was einer Distanz von +15,84 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Arctic Paper-Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".