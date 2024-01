Arctic Paper Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100, wobei Werte über 70 als überkauft gelten. Für Arctic Paper liegt der RSI bei 72,73, was auf eine negative Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 43,18 und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Arctic Paper mit 56,5 SEK um +8,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv zu bewerten ist. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +18,23 Prozent, was langfristig ebenfalls positiv zu bewerten ist. Somit ergibt sich insgesamt eine positive charttechnische Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für Arctic Paper ist größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den letzten Tagen keine starken positiven oder negativen Themen aufgetreten sind, wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Arctic Paper in den letzten Wochen kaum verändert hat. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Arctic Paper, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, das Anleger-Sentiment jedoch neutral ist.