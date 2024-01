Arctic Gold Publ AB Aktie: So kann man sich irren!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde über die Arctic Minerals-Aktie weder besonders viel noch besonders wenig diskutiert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Arctic Minerals-Aktie derzeit schlecht abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,42 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,2215 SEK liegt, was einer Abweichung von -47,26 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,33 SEK zeigt eine Abweichung von -32,88 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment liefert ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien keine extrem positiven oder negativen Diskussionen über Arctic Minerals stattfanden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arctic Minerals liegt bei 31,74, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 70 eine überkaufte Situation, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also sowohl aus der Stimmungsanalyse der Anleger als auch aus der technischen Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Arctic Minerals-Aktie.