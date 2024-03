Arctic Gold Publ AB Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Anlegerstimmung gegenüber Arctic Minerals war in den letzten Tagen neutral, laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Arctic Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität über Arctic Minerals ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analyse der Social Media-Kommunikation.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Arctic Minerals als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 77,53, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arctic Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,36 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,2265 SEK weicht somit um -37,08 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund eines Schlusskurses, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Arctic Minerals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung sowohl auf Basis des Relative Strength-Index als auch der einfachen Charttechnik.