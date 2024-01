Arctic Blue Beverages AB Aktie: Wirklich lohnenswert?

Arctic Blue Beverages wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral eingestuft. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bezogen auf Arctic Blue Beverages wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Unternehmen die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu dem Ergebnis führt, dass die langfristige Stimmungsbild der Anleger als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Arctic Blue Beverages derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,63 SEK, während der Kurs der Aktie (0,377 SEK) um -40,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,39 SEK, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft. Damit ergibt sich insgesamt das Rating "Neutral".

Die relative Stärke-Index-Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI hat die Arctic Blue Beverages derzeit einen Wert von 60,71, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52, was signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt führt dies zu der Einstufung "Neutral" für den RSI.