Arctic Blue Beverages AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den sozialen Netzwerken herrscht bezüglich des Unternehmens Arctic Blue Beverages derzeit eine neutrale Stimmung. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der Anleger in den letzten Tagen. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen unter den Anlegern in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arctic Blue Beverages-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,65 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,36 SEK liegt somit deutlich darunter, was einer Abweichung von -44,62 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,41 SEK zeigt eine Abweichung von -12,2 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Arctic Blue Beverages-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arctic Blue Beverages liegt bei 53,26, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert. Daher erhält die Arctic Blue Beverages-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.