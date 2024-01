Arctic Blue Beverages AB Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Arctic Blue Beverages liegt der aktuelle RSI-Wert bei 60,71, was als neutral eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) zeigt der Wert von 52, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" beibehalten.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird deutlich, dass die Arctic Blue Beverages aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,63 SEK, während der Aktienkurs (0,377 SEK) um -40,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,39 SEK führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergibt überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Arctic Blue Beverages. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Arctic Blue Beverages eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, den gleitenden Durchschnittskurs als auch in der Anleger-Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien.