Arctic Blue Beverages AB Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Arctic Blue Beverages. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54,46 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 49,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Arctic Blue Beverages-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,65 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,39 SEK, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (0,65 SEK) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,42 SEK) weisen aufgrund des letzten Schlusskurses (-7,14 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Arctic Blue Beverages-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion werden daher mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Arctic Blue Beverages wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Aktie von Arctic Blue Beverages bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.