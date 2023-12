Arctic Blue Beverages AB Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Anlegerstimmung bezüglich Arctic Blue Beverages war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Arctic Blue Beverages daher eine "Neutral"-Einschätzung erhalten.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung analysiert. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Arctic Blue Beverages blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arctic Blue Beverages liegt bei 62,82, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie um -40,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -7,8 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Arctic Blue Beverages daher sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die technische Analyse eine Bewertung im neutralen bis schlechten Bereich.