Arctic Blue Beverages AB Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Arctic Blue Beverages-Aktie liegt aktuell bei 93, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt somit eine "Neutral"-Bewertung für diese Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Arctic Blue Beverages ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Arctic Blue Beverages-Aktie von 0,296 SEK mit -51,48 Prozent Entfernung vom GD200 als "Schlecht"-Signal einzustufen ist. Ebenso wird der Kurs auf Basis des GD50 mit 20 Prozent Abstand als "Schlecht" bewertet. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und in der Anzahl der Diskussionen über Arctic Blue Beverages in den sozialen Medien. Daher wird auch das Sentiment und der Buzz dieser Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingeordnet. Insgesamt ergibt sich somit für die Arctic Blue Beverages-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.