Arcplus Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen für den RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Arcplus-RSI liegt bei 61,9, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,24, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating.

Die technische Analyse der Arcplus-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 6,05 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,34 CNH, was einem Unterschied von -11,74 Prozent entspricht und daher zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 5,22 CNH, was zu einem letzten Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+2,3 Prozent) führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Arcplus-Aktie somit aus charttechnischer Sicht neutral bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Arcplus-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führt. Zudem konnten acht Handelssignale ermittelt werden, davon sechs positive und zwei negative Signale, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Arcplus wurde langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.