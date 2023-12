Arcplus Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Aktie von Arcplus zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 6,5 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 5,57 CNH liegt und somit einen Abstand von -14,31 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,49 CNH, was einer Differenz von +1,46 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Arcplus eingestellt war. Es gab zehn positive und ein negatives Signal, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Arcplus daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Arcplus-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 23,21, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage bei 47,71 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiv war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Arcplus-Aktie somit ein "Gut"-Rating.