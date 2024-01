Arcplus Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Arcplus hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt von 1,18 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 13,9 Prozent darstellt. Ebenso übertrifft die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" von 3,25 Prozent die Aktie von Arcplus um 11,82 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arcplus liegt bei 69,7, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Arcplus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,5 CNH mit dem aktuellen Kurs von 5,06 CNH, was zu einer Abweichung von -22,15 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von -5,42 Prozent und einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Arcplus wurde auch analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Jedoch ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird daher Arcplus hinsichtlich der Stimmung als "Gut" und auf der Ebene der Handelssignale als "Schlecht" eingestuft.