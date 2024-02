Arcosa Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Bei der technischen Analyse der Arcosa-Aktie wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der Wert des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage beträgt 74,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 81,32 USD liegt, was einem Unterschied von +8,77 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (80,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+1,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Arcosa eine Rendite von 36,31 Prozent auf, was mehr als 208 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 408,09 Prozent, wobei Arcosa mit 371,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Arcosa liegt bei 58,69 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI (45,95) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Arcosa aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -17,37 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche führt. Aus diesem Grund erhält Arcosa eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.