Arcosa Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse von Arcosa zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 75,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 80,89 USD liegt, was einer Abweichung von +6,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Arcosa eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 80,91 USD, was nahe am letzten Schlusskurs (-0,02 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Arcosa. Die Aktie ist weder überkauft noch -verkauft, was auf eine stabile Performance hindeutet.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von Arcosa. Während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche um 350,68 Prozent gestiegen sind, liegt die Performance von Arcosa bei 29,62 Prozent, was einer Underperformance von -321,06 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Arcosa um 183,52 Prozent unter dem Durchschnitt.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcosa bei 29,24 liegt und damit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 40. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Arcosa also gemischte Bewertungen auf der Basis technischer und fundamentaler Indikatoren.