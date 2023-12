Arcos Dorados-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Im Fall von Arcos Dorados gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

In technischer Hinsicht wird die Arcos Dorados derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,55 USD, während der Aktienkurs bei 12,32 USD liegt, was einer Abweichung um +29,01 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,58 USD, was einer Abweichung von +16,45 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut" auf dieser Basis.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Arcos Dorados-Aktie abgegeben, wovon 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für die Aktie. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie basierend auf den Studien des vergangenen Monats ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit 1 Analysten, die den Titel als "Gut" einstuften. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 12,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,46 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Arcos Dorados somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Arcos Dorados eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Arcos Dorados von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.