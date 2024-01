Arcos Dorados Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Aktienkurs von Arcos Dorados hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" sehr stark entwickelt. Mit einer Rendite von 66,63 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 56 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 35,94 Prozent erzielt hat, liegt Arcos Dorados mit 30,69 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Arcos Dorados wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer insgesamt negativen Stimmungsbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was auf ein langfristig negatives Stimmungsbild hindeutet.

Bei der technischen Analyse der Arcos Dorados-Aktie wurde festgestellt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (11,91 USD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt von 9,8 USD liegt. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich eine positive Abweichung. Auf Basis dieser Analysen erhält die Arcos Dorados-Aktie ein insgesamt positives Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Arcos Dorados insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 4,95 Prozent hin, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt wird Arcos Dorados aufgrund der positiven technischen Analyse und der durchschnittlichen Analystenbewertungen mit einem "Gut"-Rating bewertet.