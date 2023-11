Arcos Dorados Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Arcos Dorados weist eine Ausprägung von 16,28 auf, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der RSI25 von 25,22 resultiert in einer Einstufung als "Gut" für den Zeitraum von 25 Tagen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arcos Dorados-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +24,38 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem eine Abweichung von +17,68 Prozent festgestellt wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Arcos Dorados insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -13,64 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe ergibt sich für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Arcos Dorados mit einer Rendite von 62,11 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.