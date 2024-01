Arcos Dorados Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Arcos Dorados ist positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten die Arcos Dorados insgesamt mit "Gut". Von insgesamt 2 Bewertungen waren 0 neutral und keine schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,5 USD, was eine neutrale Bewertung mit sich bringt.

In den vergangenen 12 Monaten hat Arcos Dorados eine Performance von 66,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Outperformance von +29,75 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite mit 56,25 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Arcos Dorados derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen lässt die Aktie als "Neutral" einstufen, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.