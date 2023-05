Arcos Dorados Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Per 09.05.2023, 11:26 Uhr wird für die Aktie Arcos Dorados der Kurs von 8.35 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Unser Analystenteam hat Arcos Dorados auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Arcos Dorados investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,43 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,64 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Für Arcos Dorados liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Arcos Dorados vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 10 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (8,35 USD) könnte die Aktie damit um 19,76 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Arcos Dorados-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Die Arcos Dorados ist mit einem Kurs von 8,35 USD inzwischen +6,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +8,16 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

