Arcos Dorados Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Arcos Dorados wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Arcos Dorados vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15 USD, was einer Erwartung von 25,1 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 11,99 USD liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Arcos Dorados im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,19 Prozent erzielt, was 61,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -8,82 Prozent, und Arcos Dorados liegt aktuell 61,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Arcos Dorados besonders positiv diskutiert, und die Anleger zeigen weiterhin Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Arcos Dorados aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 83,08 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 53 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".