Arcos Dorados Aktie: Hintergründe und Analyse zum Erfolg des Unternehmens

Die Arcos Dorados Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 2,23 Prozent. Im Vergleich zu anderen Wertpapieren im Bereich “Consumer Cyclical” konnte das Unternehmen mit einem “Neutral” Rating jedoch nur etwa 81,17 Prozent über dem Durchschnitt von 4,04 liegen. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Restaurantbranche liegt bei 1,37 Prozent und hier zeigt sich ein Plus von 38,57 Prozent für die Arcos Dorados “Neutral”ings Inc.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der Arcos Dorados Aktie

Die Aktie von Arcos Dorados “Neutral”ings Inc hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,59 USD erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 6,85 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -9,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies als “Schlecht”-Bewertung zu...