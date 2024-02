Arcos Dorados Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Kommunikation im Internet und die Analysteneinschätzungen geben einen wichtigen Einblick in die Bewertung der Aktie von Arcos Dorados. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten geben der Arcos Dorados-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung, basierend auf einem durchschnittlichen Kursziel von 15 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 27,44 Prozent entsprechen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Arcos Dorados bei 10,48 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt mit 11,77 USD etwa 12,31 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 12,29 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.