Arcos Dorados Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Arcos Dorados. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Arcos Dorados daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,19 Prozent erzielt, was 61,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -7,68 Prozent, und Arcos Dorados liegt aktuell 59,87 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Arcos Dorados aktuell mit einem Wert von 73,68 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Analysten haben der Aktie von Arcos Dorados in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 29,09 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Arcos Dorados insgesamt die Einschätzung "Gut".

