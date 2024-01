Arcoma AB Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Arcoma ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Arcoma liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 57,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird sie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 42,42, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 8,21 SEK für den Schlusskurs der Arcoma-Aktie. Mit einem letzten Schlusskurs von 8,3 SEK am letzten Handelstag ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,81 SEK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso ergibt sich aus der Diskussionsintensität keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Arcoma-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.