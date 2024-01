Arcoma AB Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Arcoma-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,21 SEK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 8,3 SEK, was einem Unterschied von +1,1 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird oft auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Dieser liegt derzeit bei 7,81 SEK, was über dem letzten Schlusskurs (+6,27 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt dies eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Arcoma liegt derzeit bei 57,89 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI (RSI25) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 42,42. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Arcoma ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als gewöhnlich. Daher erhält die Arcoma-Aktie in diesem Punkt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.